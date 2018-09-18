Азербайджан изучает возможность проведения экзаменов для лиц с ограниченными возможностями здоровья

18 сентября 2018 14:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана изучает возможность проведения экзаменов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также использования специальных средств на экзаменах, говорится во вторник в сообщении ГЭЦ.

В этих целях, в рамках совместного сотрудничества с Кембриджским университетом, сотрудники ГЭЦ приняли участие в учебной поездке в Великобританию.

Обучение продлится до 21 сентября и организовано Органом технического содействия и информационного обмена Еврокомисии.

Цель визита - ознакомиться с условиями, созданными для лиц с ограниченными возможностями здоровья, узнать о применяемых специальных средствах и опыте Соединенного Королевства, и исследовать возможности использования этих средств на проводимых ГЭЦ экзаменах.

Отметим, что Государственный экзаменационный центр создает специальные условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В первую очередь, согласно правилам, им предоставляется на экзаменах дополнительное время. До начала экзамена эти лица обращаются в ГЭЦ и проходят регистрацию. Для этих лиц организуются специальные залы и им в индивидуальном порядке назначаются наблюдатели в зависимости от их степени ограничения их возможностей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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