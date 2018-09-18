Завтра ночью и утром в Баку ожидаются дожди

18 сентября 2018 13:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром местами ожидаются дожди, северный ветер сменится юго-восточным ветром, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном во вторник.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 18-20, днем - 23-26 градуса тепла, в Баку ночью - 18-20, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится от 762 до 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана в отдельных местах ожидаются грозовые дожди, местами ливни, восточный ветер временами в отдельных местах усилится.

Ночью 15-20, днем 24-29, в горах ночью 7-12, днем 15-19 градусов тепла.

Завтра комфортная погода на Абшеронском полуострове будет благоприятной для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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