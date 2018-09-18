Азербайджанцы стали чаще посещать Иран и Грузию

БАКУ /Trend/ - В январе-августе этого года число граждан Азербайджана, посетивших Иран, увеличилось на 4,3 процента, число посетивших Грузию - на 2,3 процента, посетивших Турцию - на 2,8 процента, посетивших Россию - на 1,9 процента, говорится во вторник в сообщении Государственного комитета по статистике.

В январе-августе 2018 года зарубежные страны посетили 3089,8 тысячи человек, что больше на 11 процентов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

30,9 процента азербайджанских граждан, выехавших за рубеж, посетили Грузию, 29,7 процента - Иран, 19,6 процента - Россию, 13,4 процента - Турцию, 1,6 процента - Украину, один процент - Объединенные Арабские Эмираты, 3,8 процента - другие страны. 65,7 процента граждан - мужчины, 34,3 процента - женщины.

80,1 процента граждан Азербайджана воспользовались при этом железнодорожным и автотранспортом, 19,1 процента - авиа, 0,8 процента - морским транспортом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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