В Азербайджане выявлены лица, исполняющие незаконные религиозные обряды (версия 2)

18 сентября 2018 19:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Агсуинском районе Азербайджана выявлены лица, исполняющие незаконные религиозные обряды.

Данные лица были выявлены в результате совместной операции сотрудников Государственного комитета по работе с религиозными структурами и Службы государственной безопасности, а также сотрудников других структур.

В ходе осмотра квартиры, принадлежащей жителю города Агсу Вугару Мамедову, по адресу: улица Самеда Вургуна, 14 А, было обнаружено исполнение незаконных религиозных обрядов, нарушение соответствующих статей закона "О свободе вероисповедания".

В связи с этим в отношении Вугара Мамедова, Рауфа Меджидова и жителя села Бозаванд Агсуинского района Ганбара Зейналова сотрудниками отдела Госкомитета по работе с религиозными структурами по Шамахинскому региону был составлен протокол и направлен в суд.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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