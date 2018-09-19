На дорогах в Баку наблюдаются большие пробки (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На дорогах в Баку наблюдаются большие пробки. Основной затор образовался на территории, называемой «Шамахинская дорога». Пробка настолько большая, что протянулась до поселка Масазыр Абшеронского района.

В данный момент большие пробки наблюдаются на улице Зардаби и проспекте Метбуат в Ясамальском районе Баку, Тбилисском проспекте, на улице Бакиханова.

Плотный транспортный поток наблюдается и на других улицах столицы.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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