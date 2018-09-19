Стала известна дата закрытия станции метро «Хатаи» в Баку

БАКУ /Trend/ - С 27 сентября станция метро «Хатаи» закроется на ремонт. Об этом в среду сказал Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По словам главы пресс-службы, также будет приостановлено движение поездов в направлении «Джафар Джаббарлы - Хатаи» и обратно.

«Все ремонтно-восстановительные и монтажные работы планируется завершить 10 августа 2019 года», - сказал Мамедов.

По словам главы пресс-службы, на станции необходимо заменить три эскалатора, сданных в эксплуатацию в 1968 году.

«Вместо трех старых эскалаторов будет установлено четыре новых эскалатора типа «Viktoriya Tube» производства германской компании «ThyssenKrupp Fahrtreppe»», -отметил Мамедов.

Пресс-секретарь добавил, что наряду с заменой эскалаторов будет капитально отремонтирован вестибюль станции.

«Также будет завершен капремонт и реконструкция второго главного пути станции и второго пути «Хатаи-Джафар Джаббарлы», поэтому в этом направлении поезда ходить не будут. Однако, станция «Джафар Джаббарлы» будет работать, и пассажиры могут пользоваться ею во время пересадки на станцию «28 Мая», - отметил Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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