Азербайджанский ученый избран первым вице-президентом Всемирной ассоциации медицинского права

БАКУ /Trend/ - В Тель-Авиве прошел XXIV Всемирный конгресс медицинского права. Конгресс проводился Всемирной ассоциацией медицинского права (ВАМП) при поддержке Министерства здравоохранения Израиля и Тель-Авивского университета. На научных сессиях конгресса были обсуждены самые актуальные научные и практические проблемы судебной медицины и медицинского права:

судебно-медицинская экспертиза;

юридическая ответственность и оценка рисков; безопасность и права пациентов;

законодательство здравоохранения и медицинская этика;

правовые и этические проблемы в начале и конце жизни; правовые и этические проблемы в сфере репродуктивных технологий;

биоэтика и права человека;

правовые и этические проблемы в сфере охраны психического здоровья;

общественное здравоохранение и экологическая этика;

гуманитарная медицина;

медицинская этика и религия, исследовательская этика и право;

трансплантация органов и тканей;

генетика, этика и право.

Профессор кафедры судебной медицины Азербайджанского медицинского университета, юридического факультета Бакинского государственного университета и Бакинского филиала Первого Московского медицинского университета им. Сеченова, руководитель Азербайджанского бюро Кафедры ЮНЕСКО по биоэтике, юрист и доктор медицинских наук Вугар Курбанович Мамедов, занимавший с 2012 года посты вице-президента и члена правления Ассоциации, был единогласно избран в Тель-Авиве первым вице-президентом ВАМП и одним из четырех членов Исполкома организации.

Кроме того, президент ВАМП, профессор Томас Ногучи назначил нашего соотечественника председателем Образовательного комитета ВАМП, в котором он совместно с профессорами из Великобритании, Канады, Бельгии, Перу, Австралии, России, Нигерии и Израиля будет организовывать и проводить различные международные проекты по усилению этико-правового компонента в профессиональной подготовке врачей и медработников на додипломном и постдипломном уровнях в различных странах мира.

Профессор Вугар Мамедов, набрав наибольшую поддержку, был выдвинут кандидатом на представление ВАМП с 2019 года в Международном уголовном суде в Гааге (Нидерланды). Отрадным фактом является также то, что на конгрессе Азербайджан был солидно представлен как учеными, так и студентами Бакинского филиала Первого Московского медицинского университета им. Сеченова, представившими свои первые научные доклады на международной арене.

Напомним, что XXIII Всемирный конгресс медицинского права проходил в Баку 11-13 июля 2017 года в отеле JW Marriott Absheron при поддержке Pasha Travel и Turkish Airlines. ВАМП была создана в 1967 году в Бельгии группой всемирно известных специалистов в области права и судебной медицины с целью пристального изучения мультикультуральных и междисциплинарных вопросов в области медицинского права. ВАМП тесно сотрудничает с ВОЗ, ЮНЕСКО, Международным уголовным судом и многими национальными профессиональными ассоциациями.

Штаб-квартира ВАМП находится в Лос-Анджелесе, Калифорния, США. Один из основателей и нынешний президент ВАМП, профессор Томас Ногучи - легендарная личность в Америке, "коронер звезд", один из самых известных судебных патологов мира. Будучи главным судмедэкспертом Калифорнии в течение десятилетий, им были проведены исследования многих громких случаев смерти, таких как сенатора Роберта Кеннеди, актеров Мэрилин Монро, Вильяма Холдена, Джона Белуши, Натали Вуд, Гиа Скала. Его заслуги отмечены правительственными наградами США и императора Японии.

Решением Генеральной Ассамблеи ВАМП за выдающиеся заслуги в развитии медицинского права, биоэтики и мультикультурализма Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой была вручена особая награда WAML 50th GOLDEN ANNIVERSARY AWARD и Диплом ВАМП. Мехрибан Алиева является одной из первых научных исследователей на постсоветском пространстве в области изучения биоэтических и медико-правовых вопросов эвтаназии. Данная награда выражает признание международным научным сообществом результатов ее научных исследований, вовлеченности в проекты в сферах здравоохранения, науки и образования, и усилий в обеспечении и промоции мультикультурального диалога между различными религиями и цивилизациями для укрепления духа толерантности, глобальной безопасности и мира.

Дополнительная информация о конгрессе доступна на веб-сайтах Ассоциации: wafml.memberlodge.org и thevvaml.com

XXV Всемирный конгресс медицинского права будет проходить 6-8 августа 2019 года в Токио (Япония) при поддержке университетов Токио и Васеда.

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