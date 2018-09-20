На одной из улиц Баку обновляется дорожная разметка

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего вечера на улице Гусейн Сеидзаде в Бинагадинском районе Баку будут вестись работы по обновлению дорожной разметки.

Об этом в четверг говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

В сообщении Госагентства водителям напоминается о необходимости быть внимательными во время движения по указанной дороге, соблюдать временные дорожные знаки.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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