На одной из улиц Баку обновляется дорожная разметка

20 сентября 2018 15:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего вечера на улице Гусейн Сеидзаде в Бинагадинском районе Баку будут вестись работы по обновлению дорожной разметки.

Об этом в четверг говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

В сообщении Госагентства водителям напоминается о необходимости быть внимательными во время движения по указанной дороге, соблюдать временные дорожные знаки.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На дороге Баку-Губа-госграница с Россией будет ограничено движение
Общество 19 сентября 17:59
В Турции отмечают 100-летие освобождения Баку
Турция 15 сентября 07:18
На одной из улиц в Баку будет ограничено движение
Общество 14 сентября 18:19
Завершается строительство автотрассы Мехтиабад-Пиршаги (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 11 сентября 13:04
Обновляется дорожная разметка в центре Баку
Общество 11 сентября 12:40
В газете Los Angeles Times вышла статья о красоте Баку
Политика 10 сентября 17:45
Лента новостей
Президент Южной Кореи надеется, что США возобновят переговоры с КНДР
Другие страны 15:29
Израиль заявил об обновлении ядерных объектов в ответ на угрозы Ирана
Израиль 15:27
Узбекистан может ужесточить правила беспошлинного ввоза товаров
Бизнес 15:10
Корейская компания поможет усовершенствовать контроль потребления электроэнергии в Узбекистане
Энергетика 15:06
Баня XIX века "Фантазия" - в Баку пройдет первый Европейский фестиваль (ВИДЕО, ФОТО)
Социум 15:03
Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно
Энергетика 15:02
Болгария заинтересована в создании специального экономического режима в Аляте
Энергетика 15:00
Доходы домохозяйств в Казахстане увеличились почти на 8%
Бизнес 14:58
Орхан Мамедов: Госструктуры в Азербайджане будут представлять предпринимателям услуги по принципу "единого окна"
Бизнес 14:56