В Азербайджан запрещен ввоз до 50 тонн иранского картофеля

20 сентября 2018 14:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Билясуварском таможенном посту был проведен предварительный осмотр картофеля, ввезенного из Ирана в Азербайджан в двух грузовых автомобилях, по 24,7 тонн продукции в каждом, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК), распространенном в четверг.

Во время осмотра возникли подозрения о наличии в продукции сельскохозяйственного вредителя - картофельной моли "Phthorimaea operculella Zell".

В связи с этим для подтверждения выявленного вредителя была взята проба, и направлена во вторую Бакинскую региональную лабораторию.

Оба автомобиля были задержаны на Билясуварском таможенном посту для проведения соответствующего расследования, и пресечен ввоз зараженного картофеля на территорию страны.

По факту проводится расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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