Более 500 сотрудников НАНА получили звание "Ветеран труда"

БАКУ /Trend/ - В течение 2014-2018 годов Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) присвоила 588 своим сотрудникам звание "Ветеран труда".

Об этом в четверг сказал председатель Объединенного совета ветеранов, член-корреспондент НАНА Рафиг Гасымов.

По его словам, в настоящее время в НАНА работают 1 633 ветерана. 29 из них - академики, 37 человек - члены-корреспонденты НАНА, 224 - доктора наук, 535 - доктора философии. Помимо этого, два человека - ветераны Великой Отечественной войны, 16 человек - ветераны афганской войны, 92 человека - ветераны Карабхской войны и четыре человека - ветераны Вооруженных сил.

Гасымов добавил, что в 2014-2018 годах 133 ветерана получили единовременное пособие, и отметил, что 75 человек воспользовались льготным питанием в столовой, 100 человек были отправлены в санатории для лечения и отдыха.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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