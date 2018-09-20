Студенты подготовительных курсов БВШН: интересные факты

20 сентября 2018 13:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В этом году студентами Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) стали 179 человек, которые будут обучаться по четырем специальностям первой группы. Из них 10 человек окончили среднюю школу с золотой медалью, а 121 человек получил аттестат с отличием. Это в пять раз больше, чем в прошлом году, и в 20 раз больше, чем в первый год приема студентов, что свидетельствует о повышении уровня подготовки абитуриентов, поступающих в вуз.

Высокий интеллектуальный уровень и хорошее знание школьной программы позволяет выпускникам школ добиваться отличных результатов на вступительных экзаменах, которые проводит Государственный Экзаменационный Центр. В 2018 году средний проходной балл для поступления в БВШН на специальность «Информационная безопасность» составил 695 баллов (664 балла на платном отделении), на специальность «Инженер по автоматизации процессов» – 691 балл (664 балла на платном отделении), на специальность «Инженер по нефти и газу» – 677 баллов (654 балла на платном отделении), на специальность «Инженер-химик» – 673 балла (659 баллов на платном отделении).

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