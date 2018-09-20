Вьетнамская делегация посетила БГУ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Бакинский государственный университет (БГУ) посетила делегация во главе с заместителем председателя Национальной Ассамблеи Вьетнама Уонг Чу Лууном. Ректор, академик Абель Магеррамов, приветствовав гостей, подчеркнул, что БГУ находится накануне своего 100-летнего юбилея, и рассказал об истории вуза и его международных связях, сообщает вуз в четверг.

Ректор отметил, что азербайджано-вьетнамские отношения развиваются по восходящей, указал на важность реализации новых проектов в области образования. Так как в университете функционируют центры арабского, персидского, турецкого, японского, китайского, корейского языков, а также иврита и урду, то совместные шаги в направлении преподавания вьетнамского языка и литературы в БГУ могли быть полезными, сказал академик Абель Магеррамов.

Заместитель председателя Национальной Ассамблеи Вьетнама Уонг Чу Луу, в свою очередь, выразил удовлетворение очередным посещением БГУ, выпускником которого он является. По словам гостя, около 4000 граждан Вьетнама окончили азербайджанские вузы, и большинство членов делегации являются выпускниками БГУ.

В ходе встречи стороны обсудили установление отношений с вьетнамскими университетами, обмен преподавателями и студентами в области науки и образования, преподавание вьетнамского языка и другие вопросы.

Затем делегация посетила исследовательские лаборатории и музеи университета.

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