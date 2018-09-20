Посол Ирака побывал в БГУ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Ректор Бакинского государственного университета (БГУ), академик Абель Магеррамов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Ирака в Азербайджане д-ром Фадхилом Авад Джебур аль-Шуваи, сообщает вуз в четверг.

Ректор рассказал гостю о межгосударственных отношениях, сотрудничестве в области науки и образования. Академик Абель Магеррамов, отметив, что учеба в БГУ проводится на азербайджанском, английском и русском языках, коснулся темы сотрудничества с высшими учебными заведениями Ирака.

Посол д-р Фадхил Авад Джебур аль-Шуваи, в свою очередь, выразил надежду, что число иракских студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Азербайджана, еще больше возрастет.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с организацией при поддержке посольства участия представителей иракских университетов в 100-летнем юбилее БГУ, обменом преподавателями и студентами, проведением совместных летних школ.

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