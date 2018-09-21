В Баку состоится церемония открытия чемпионата мира по дзюдо

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку пройдет торжественная церемония открытия чемпионата мира по дзюдо.

Мероприятие в Национальной гимнастической арене начнется в 14:00.

В открытии примут участие президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, глава Федерации дзюдо Азербайджана Ровнаг Абдуллаев, официальные государственные лица, представители международных ассоциаций по различным видам спорта, главы национальных федераций по дзюдо и другие лица.

Церемония открытия будет состоять из двух частей - официальной и художественной. В начале художественной части будет представлен видеоролик, состоящий из графических видеоэлементов. Затем состоятся выступления деятелей искусств Азербайджана, эксклюзивно подготовленные к данному мероприятию. Потом с концертной программой выступит всемирно известный итальянский певец Аль Бано.

Во второй день чемпионата в индивидуальных соревнованиях среди женщин определятся победители в весовой категории 52 кг, среди мужчин – 66 кг.

В данных весовых категориях сборную Азербайджана представят Буянкишиг Пуревсурен и Ниджат Шихализаде соответственно. Они приступят к борьбе в 1/32 финала.

Женщины

52 кг

1/32 финала. Буянкишиг Пуревсурен – Челси Гилз (Великобритания)

Мужчины

66 кг

1/32 финала. Ниджат Шихализаде – Магомед Абдельмавгуд (Египет) / Бриан Чиминья (Зимбабве)

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