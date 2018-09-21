В Баку состоится церемония открытия чемпионата мира по дзюдо

21 сентября 2018 10:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку пройдет торжественная церемония открытия чемпионата мира по дзюдо.

Мероприятие в Национальной гимнастической арене начнется в 14:00.

В открытии примут участие президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, глава Федерации дзюдо Азербайджана Ровнаг Абдуллаев, официальные государственные лица, представители международных ассоциаций по различным видам спорта, главы национальных федераций по дзюдо и другие лица.

Церемония открытия будет состоять из двух частей - официальной и художественной. В начале художественной части будет представлен видеоролик, состоящий из графических видеоэлементов. Затем состоятся выступления деятелей искусств Азербайджана, эксклюзивно подготовленные к данному мероприятию. Потом с концертной программой выступит всемирно известный итальянский певец Аль Бано.
Во второй день чемпионата в индивидуальных соревнованиях среди женщин определятся победители в весовой категории 52 кг, среди мужчин – 66 кг.

В данных весовых категориях сборную Азербайджана представят Буянкишиг Пуревсурен и Ниджат Шихализаде соответственно. Они приступят к борьбе в 1/32 финала.

Женщины

52 кг

1/32 финала. Буянкишиг Пуревсурен – Челси Гилз (Великобритания)

Мужчины

66 кг

1/32 финала. Ниджат Шихализаде – Магомед Абдельмавгуд (Египет) / Бриан Чиминья (Зимбабве)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане готовится к открытию новая модульная электростанция (Эксклюзив)
Энергетика 10:36
В Азербайджане свыше 100 человек пострадали от укусов змей, скорпионов и пауков
Общество 10:02
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции около 90 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:58
BP Azerbaijan о возможности экспорта газа с «Шафаг-Асиман» по ЮГК (Эксклюзив)
Энергетика 07:37
США намерены продолжать сотрудничество с Азербайджаном - военный атташе
Политика 20 сентября 20:40
Банковские металлы в Азербайджане продолжают удорожание
Бизнес 20 сентября 19:02
Лента новостей
Турция концентрирует военную технику на границе с Сирией
Турция 10:47
100 лет назад парламент Азербайджана построил свою работу на принципах, характерных для демократических государств - спикер
Политика 10:41
В Баку вновь наблюдается плотный транспортный поток - агентство
Общество 10:37
Cargolux заинтересован в грузоперевозках через центр логистики «Навои» в Узбекистане
Бизнес 10:37
В Азербайджане готовится к открытию новая модульная электростанция (Эксклюзив)
Энергетика 10:36
Туркменистан ищет управленцев для газоперерабатывающего завода
Тендеры 10:31
АБР подтвердил поддержку программы развития и реформ Узбекистана
Бизнес 10:23
В Афганистане 15 человек погибли в ДТП
Другие страны 10:22
Еще одна платежная система Азербайджана представит мобильное приложение для оплаты услуг
ИКТ 10:19