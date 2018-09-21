Мексика с интересом изучает судебный опыт европейских стран (ФОТО)

21 сентября 2018 11:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По приглашению председателя Верховного суда и Федерального совета юстиции Мексики г-на Луиса Мариа Агуилара Моралеса профессор кафедры Гражданско-правовых дисциплин, вице-президент Европейской комиссии по эффективности правосудия Совета Европы (СЕПЕЖ), доктор юридических наук Рамин Гурбанов участвовал на международном семинаре «Судья и верховенство права в современных демократиях», прошедшем 10-12 сентября 2018 года в Мексике.

​Данное мероприятие было организовано властями Мексики с целью обмена опытом и развития диалога между судьями, учеными и представителями гражданского общества. Более 300 федеральных судей и магистратов, адвокатов, представителей правительства, международных организаций и различных научных заведений приняли участие в семинаре.

Профессор Гурбанов выступил на секции III «Судебная власть и ее отношение к обществу» с докладом на тему применения информационных технологий в европейских судах и их влияния на повышение доступности и прозрачности правосудия, а также эффективности и качества отправления правосудия.

A

Вклад Рамина Гурбанова в работу данного международного мероприятия был высоко оценен Верховным судом и Федеральным советом юстиции Мексики, ему была вручена благодарственная грамота.

Также вице-президент Рамин Гурбанов провел двустороннюю встречу с председателем Верховного суда и Федерального совета юстиции Мексики, представил ему научные публикации Европейской комиссии по эффективности правосудия и обсудил вопросы более тесного сотрудничествав дальнейшем.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Новак: ОПЕК+ может обсудить увеличение добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки
Энергетика 17 сентября 17:19
В Мексике восемь человек погибли в ДТП с автобусом
Другие страны 16 сентября 05:40
Президент Ильхам Алиев поздравил мексиканского коллегу
Политика 15 сентября 18:13
В Мексике в переносном холодильнике нашли семь отрезанных голов
Другие страны 15 сентября 04:40
Мексика рассчитывает увеличить товарооборот с Азербайджаном на треть в 2018 г. - посол
Бизнес 14 сентября 20:27
Власти Мексики изучают предложение США о репатриации иммигрантов
Другие страны 14 сентября 06:06
Лента новостей
Азербайджанский телеканал привлек дополнительный льготный кредит
ИКТ 11:53
Стала известна дата внедрения в Узбекистане бесконтактных платёжных карт
Бизнес 11:51
SOCAR о дальнейших планах по перспективной структуре «Гошадаш»
Энергетика 11:43
Китай сделал США представление из-за санкций
Китай 11:34
Учился на врача, но поступил в БВШН и стану инженером – студент первого курса Высшей школы нефти (ФОТО)
Общество 11:27
Оглашена дата завершения строительства первой в Азербайджане плавучей солнечной электростанции (Эксклюзив)
Энергетика 11:21
В ходе широкомасштабных учений ВС Азербайджана провели боевые стрельбы в ночное время (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 11:18
GM Uzbekistan продала 100 автомобилей "под открытым небом"
Бизнес 11:15
Азербайджанский NIKOIL | Bank объявил о запуске нескольких кредитных акций
Бизнес 11:11