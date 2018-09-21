Мексика с интересом изучает судебный опыт европейских стран (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По приглашению председателя Верховного суда и Федерального совета юстиции Мексики г-на Луиса Мариа Агуилара Моралеса профессор кафедры Гражданско-правовых дисциплин, вице-президент Европейской комиссии по эффективности правосудия Совета Европы (СЕПЕЖ), доктор юридических наук Рамин Гурбанов участвовал на международном семинаре «Судья и верховенство права в современных демократиях», прошедшем 10-12 сентября 2018 года в Мексике.

​Данное мероприятие было организовано властями Мексики с целью обмена опытом и развития диалога между судьями, учеными и представителями гражданского общества. Более 300 федеральных судей и магистратов, адвокатов, представителей правительства, международных организаций и различных научных заведений приняли участие в семинаре.

Профессор Гурбанов выступил на секции III «Судебная власть и ее отношение к обществу» с докладом на тему применения информационных технологий в европейских судах и их влияния на повышение доступности и прозрачности правосудия, а также эффективности и качества отправления правосудия.

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Вклад Рамина Гурбанова в работу данного международного мероприятия был высоко оценен Верховным судом и Федеральным советом юстиции Мексики, ему была вручена благодарственная грамота.

Также вице-президент Рамин Гурбанов провел двустороннюю встречу с председателем Верховного суда и Федерального совета юстиции Мексики, представил ему научные публикации Европейской комиссии по эффективности правосудия и обсудил вопросы более тесного сотрудничествав дальнейшем.

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