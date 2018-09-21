В вагонах бакинского метро будут выделены места для размещения инвалидных колясок (ФОТО)

21 сентября 2018 17:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В вагонах бакинского метро будут выделены места для размещения инвалидных колясок.

Как сказал Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, метрополитен даст старт масштабному социальному проекту, который позволит расширить доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями к услугам метро.

«С целью реализации проекта ведутся консультации с министерством труда и социальной защиты населения. Разработка проекта будет завершена в кратчайшие сроки и он будет вынесен на обсуждение общественности», - сказал глава пресс-службы.

По его словам, цель проекта – создать для инвалидов и людей с ограниченными возможностями все условия, чтобы они могли безопасно и свободно пользоваться метрополитеном без каких-либо ограничений.

«Отмечу, что на станциях «Автовокзал» и «Мемар Аджеми» фиолетовой линий, которая была сдана в эксплуатацию в 2016 году, установлены лифты для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На станциях, расположенных на зеленой и красной линиях, невозможно спроектировать и построить такого рода лифты. Наряду с этим ведутся важные работы по созданию условий для лиц с плохим зрением», - отметил Мамедов.

Он сообщил, что на станциях зеленой и красной линий нанесены специальные полосы, которые позволяют инвалидам по зрению свободно пользоваться метрополитеном, и работы в данном направлении продолжаются.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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