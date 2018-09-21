UNEC утвердил свои ценности

21 сентября 2018 12:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С целью достойного выполнения своей миссии и превращения в реальность поставленных стратегических задач UNEC на Ученом совете утвердил свои ценности.

«Ценности UNEC», формирующие единый подход для всего состава являющегося самым крупным экономического профиля высшего учебного заведения региона, объединяет в себе такие высокие моральные качества как академическая свобода, академическая этика, достоинство, прозрачность, совершенство, качественность, участие, уважительное отношение, осознание интересов общества.

В соответствии с «Ценностями UNEC», оставаясь верным научным принципам в исследовании, обучении и социальной службе, защищаются академическая свобода и академическая этика, с уважением относятся к авторским правам. Согласно ценностям в UNEC, каждому индивидуму, находящемуся на академической и административной должности, создаются равноправные возможности и отдается предпочтение достойному. Вся деятельность этого высшего учебного заведения открыто осуществляется общественности.

В ценностях UNEC отражается вся деятельность семьи UNEC, стремящейся к достижению совершенства, которая в то же время остается приверженной принципам качества. На всех этапах эффективного управления обеспечивается активное участие членов UNEC. UNEC в своей деятельности, ставящий перед собой интересы общества, придает большое значение мнению каждой заинтересованной стороны.

UNEC, получив статус «Зеленого университета» в международном рейтинге университетов мира, для устойчивого экономического развития уверенно шагает в направлении сохранения экологического равновесия.

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