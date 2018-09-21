В Азербайджане снизился интерес к руководящим должностям госслужбы - Малейка Аббасзаде

21 сентября 2018 13:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане кандидаты не проявляют интереса к руководящим должностям государственной службы, а больший интерес проявляется к исполнительным должностям группы ВВ. Об этом в пятницу сказала журналистам председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

«Больше интересуются исполнительными должностями группы ВВ, поскольку требования к кандидатам здесь ниже, в том числе и касательно стажа. Поэтому в одних экзаменах участвуют 1000-1500, в других экзаменах – 100-150 кандидатов. Эти цифры зависят от вида экзамена, числа и классификации вакантных мест», - сказала Аббасзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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