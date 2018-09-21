Среди входящих в структуру Минобразования вузов UNEC - лидер по числу президентских стипендиатов (ФОТО)

21 сентября 2018 18:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов встретился со студентами, удостоенными президентской стипендии в 2018/19 учебном году, сообщает вуз в пятницу.

Поздравив студентов, набравших на вступительных экзаменах высокие баллы, ректор пожелал им успехов в учебе. Ректор отметил, что в UNEC наряду с подготовкой высококвалифицированных специалистов созданы все необходимые условия для формирования граждан, любящих свою родину и свой народ. Он подчеркнул, что в UNEC в основе всех принятых решений стоят интересы студентов.

Обратив внимание, что UNEC в последние годы по числу президентских стипендиатов является первым в стране учебным заведением по II группе специальностей, ректор выразил чувство гордости по поводу того, что и в этом году 63 процента, набравших свыше 600 баллов, являются непосредственно студентами UNEC. Особо Мурадов отметил, что Международная школа экономики, где обучаются президентские стипендиаты, является самым богатым и бесконкурентным факультетом страны экономического профиля на английском языке.

На встрече студентам была дана информация о программах двойного диплома UNEC с Лондонской школой экономики/Лондонского университета, французским университетом Монпелье, а также программой обмена с престижными высшими учебными заведениями Европы, Турции и России. Было отмечено, что абитуриентам, поступившим в UNEC, набрав свыше 600 баллов, будет выдаваться специальная стипендия в размере 100 манатов, каждый семестр 15 студентам, набравшим наивысшие баллы по факультету - вторая стипендия отличника.

Ректор посоветовал студентам воспользоваться преимуществами, созданными для них в UNEC, принимать активное участие в научно-исследовательских проектах, проектах стартапа, международных олимпиадах, конференциях и общественно-социальной жизни университета.

В конце встречи президентским стипендиатам были вручены памятные подарки и стипендиальные карты.

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