Завтра в Баку ожидаются дожди

22 сентября 2018 13:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, ночью и утром местами они будут иметь ливневый характер, возможны грозы, ветер северо-восточный, говорится в субботу в сообщении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха ночью составит 17-20, днем 22-25 градусов тепла, в Баку ночью 17-19, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность будет 80-90 процентов.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах они будут иметь интенсивный характер. Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 14-19, днем - 23-28 градусов тепла, в горах ночью 6-11, днем 13-18 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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