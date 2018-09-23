На крупных проспектах Баку снижена максимальная скорость движения

БАКУ /Trend/ - Из-за дождливой погоды максимальная скорость движения на дорогах проспекта Гейдар Алиев – Аэропорт и на автомагистрали Зыхское шоссе – Аэропорт снижена на 20 километров в час.
Об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА).
Целью снижения скорости стало обеспечение безопасного движения на этих дорогах.
БТА еще раз обращается к водителям с просьбой соблюдать установленный режим скорости при нынешних погодных условиях.
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