На крупных проспектах Баку снижена максимальная скорость движения

23 сентября 2018 12:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Из-за дождливой погоды максимальная скорость движения на дорогах проспекта Гейдар Алиев – Аэропорт и на автомагистрали Зыхское шоссе – Аэропорт снижена на 20 километров в час.

Об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА).

Целью снижения скорости стало обеспечение безопасного движения на этих дорогах.

БТА еще раз обращается к водителям с просьбой соблюдать установленный режим скорости при нынешних погодных условиях.

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