Бакинский автовокзал осуществляет рейс Баку-Ессентуки-Кисловодск

24 сентября 2018 19:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Раз в неделю, по четвергам, в 10:00 (время бакинское) с Бакинского международного автовокзального комплекса отходит автобус рейса Баку-Ессентуки-Кисловодск, говорится в сообщении комплекса, распространенном в понедельник.

Время прибытия в Кисловодск - 09:00 следующего дня.

Время отправления автобуса из Кисловодска - в воскресеньям в 12:00, из Ессентуков – в 13:00.

Билет в одну сторону стоит 70 манатов.

Билет можно приобрести как в кассе, так и онлайн.

Просьба к пассажирам приобретать билеты только в кассах автовокзала или онлайн.

Бакинский автовокзал не несет ответственности за осуществляющие международные пассажироперевозки автобусы, не отходящие с Бакинского автовокзала.

Проезд детей в возрасте до пяти лет (без предоставления сиденья) бесплатный. Стоимость билета для детей в возрасте от пяти до десяти лет - 35 манатов. По желанию пассажиров билет для детей в возрасте до пяти лет также можно приобрести за эту сумму.

Рейсы осуществляются автобусами, отвечающими современным стандартам и имеющими широкий салон и удобные сиденья. На протяжении всего пути пассажиры обеспечиваются чаем и кофе.

В случае большого количества пассажиров может быть открыт дополнительный рейс.

Подробную информацию можно получить по телефонам (012) 406 01 58, (012) 406 01 59.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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