В Азербайджане назначена новый замминистра сельского хозяйства

24 сентября 2018 20:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Назначена новый заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана, говорится в понедельник в сообщении министерства.

Согласно сообщению, завотделом права министерства сельского хозяйства Ильхама Гадимова назначена заместителем министра.

Ильхама Гадимова родилась в Баку. С 1993 по 2009 год училась в университетах Анкары и Мармара по специальности "юрист" в бакалавриате, по специальности "государственное право" - в магистратуре, докторантуре.

Гадимова является членом Коллегии адвокатов Азербайджана. В 2010-2012 году работала на должности главного консультанта в отделе правового обеспечения в Комиссии по вопросам государственной службы при Президенте Азербайджана. С 18 декабря 2012 года работа завотделом правового обеспечения Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана. С мая 2018 года работала на должности завотделом права министерства сельского хозяйства.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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