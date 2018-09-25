Завершается реконструкция автодороги в Габалинском районе (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Завершается реконструкция автомобильной дороги протяженностью 18 километров, охватывающей населенные пункты Нидж-Мыхылговаг-Емишанлы-Улудаш-Тиканлы-Абрых в Габалинском районе, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном во вторник.

Реконструкция дороги позволяет выехать на автодорогу республиканского значения Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки. Тем самым будет обеспечено безопасное передвижение более 10 тысяч человек из числа населения, заметно упрощены грузо- и пассажироперевозки.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.