Завершается реконструкция автодороги в Габалинском районе (ФОТО/ВИДЕО)

25 сентября 2018 12:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершается реконструкция автомобильной дороги протяженностью 18 километров, охватывающей населенные пункты Нидж-Мыхылговаг-Емишанлы-Улудаш-Тиканлы-Абрых в Габалинском районе, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном во вторник.

Реконструкция дороги позволяет выехать на автодорогу республиканского значения Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки. Тем самым будет обеспечено безопасное передвижение более 10 тысяч человек из числа населения, заметно упрощены грузо- и пассажироперевозки.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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