В Азербайджане учреждается медаль по случаю 100-летия органов госбезопасности и внешней разведки

25 сентября 2018 12:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учреждается юбилейная медаль по случаю 100-летия органов государственной безопасности и внешней разведки (1919-2019).

В связи с этим предлагается внесение поправок в закон "Об учреждении орденов и медалей".

Юбилейной медалью будут награждаться военнослужащие, достигшие высоких результатов при исполнении служебных обязанностей в органах госбезопасности и внешней разведки, отличившиеся при защите национальных интересов Азербайджана от внутренних и внешних угроз.

Поправка рекомендована к обсуждению на пленарных заседаниях Милли Меджлиса (парламента) 1 и 5 октября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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