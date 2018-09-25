Продлен прием документов в дошкольные группы бакинских школ

БАКУ /Trend/ - Электронная регистрация детей в подготовительные группы общеобразовательных школ Управления образования Баку на 2018/2019 учебный год продлена до 28 сентября, говорится в сообщении управления, распространенном во вторник.

Прием документов в школах будет продолжаться до 29 сентября (III, IV, V, VI дни недели с 10:00 до 16:00).

Прием учащихся в дошкольные группы проводится в электронной системе www.mektebeqebul.edu.az

Отметим, что в подготовительные группы, созданные в государственных общеобразовательных школах, принимаются дети, которым в этом году исполнилось пять лет.

Занятия проходят четыре дня в неделю, в течение дня в группах проводятся три занятия, таким образом всего 12 занятий в неделю. Продолжительность каждого занятия - 30 минут, перемены между занятиями - 10 минут.

Учебный год в подготовительных группах при государственных общеобразовательных школах делится на два полугодия. Занятия начинаются 1 октября и завершаются 31 мая.

Напомним, что в Азербайджане в 2017/2018 учебном году дошкольная программа охватила 65 процентов пятилетних детей, 2018/2019 учебном году этот показатель планируется довести до 75, в 2019/2020 – до 90 процентов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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