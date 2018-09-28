Азербайджан выпустил автоматическую пушку (ФОТО)

28 сентября 2018 14:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На предприятиях министерства оборонной промышленности Азербайджана налажено производство 30-миллиметровой автоматической пушки "AT30".

Стрельбу из пушки можно вести одиночным огнем и автоматическим (большим и малым темпом).

Скорострельность пушки составляет не менее 500 снарядов в минуту в автоматическом режиме и 300 - в полуавтоматическом режиме.

Пушка весит 115 килограммов, длина ствола - 3027 миллиметров.

Пушка "AT30" впервые была продемонстрирована на третьей Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2018.

Отметим, что 25 сентября в Бакинском Экспоцентре открылась Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX-2018, которая продолжила работу до 27 сентября.

В выставке приняли участие 224 компании, представляющие 29 стран мира.

В этом году ряд стран-участниц выставки расширил свои стенды.

Первое место по числу представленных компаний в первой четверке занимает Турция (41 компания), далее следует Россия (25 компаний), Израиль (14 компаний) и Беларусь (10 компаний). География участниц выставки расширена за счет таких стран, как Эстония, Индия и Казахстан. В целом география выставки вместе с компаниями и структурами охватывает 44 страны. В павильонах демонстрировались современное вооружение и техника.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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