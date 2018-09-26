В Азербайджане вышел в свет известный труд Фердинанда де Соссюра «Курс общей лингвистики»

БАКУ /Trend/ - Центр Перевода Азербайджана издал переведенную на азербайджанский язык книгу всемирно известного языковеда, основоположника семиологии и структурной лингвистики Фердинанда де Соссюра «Курс общей лингвистики», сообщает центр в среду.

Книга, составленная на основе лекций основоположника языкознания XX века и оказавшая огромное влияние на гуманитарное мировоззрение прошлого века, была подготовлена швейцарскими лингвистами - Шарлем Балли и Альбером Сеше спустя три года после кончины известного ученого. Она переведена и издана на многих языках мира.

Широкий охват затрагиваемых в книге общих методологических проблем гуманитарной науки вызовет интерес широкой читательской аудитории, позволив изданию стать хорошим подспорьем для лингвистов и переводчиков.

Книга переведена академиком Низами Джафаровым и доктором филологических наук Исмаилом Темироглу.

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