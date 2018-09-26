UNEC создает возможности для получения повторного высшего образования по 20 специальностям

БАКУ /Trend/ - UNEC продлил до 20 октября возможность получить повторное высшее образование по 20 специальностям, сообщает вуз в среду.

Повторное высшее образование в UNEC по 20 специальностям наряду с экономического профиля специальностями включает также технические и технологические специальности. Прием на повторное высшее образование осуществляется только в электронной форме. Желающие поступить на специальности должны направить требуемые документы через сайт http://www.kabinet. unec.edu.az. При условии соответствия определенным требованиям, претенденты получают право на повторное высшее образование.

Следует отметить, что лица, получившие высшее образование за рубежом после 1993 года, могут получить повторное высшее образование в UNEC только после признания их дипломов министерством образования Азербайджана.

Конечный срок приема документов 20 октября.

Более подробную информацию можно получить по телефону (+994 12) 492-65-64.

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