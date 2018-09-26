В рамках Фестиваля Насими стартовал фестиваль "Девичья башня" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане впервые 27-30 сентября пройдет "Фестиваль поэзии, искусства, духовности – Насими", посвященный творчеству одного из гениальных поэтов и мыслителей Востока Имадеддину Насими (1369-1417). Фестиваль организован Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры Азербайджана.

Программа фестиваля насыщена яркими событиями и очень интересными проектами.

Художественные работы, отражающие творчество, философию и произведения Насими, создают и участники IX Международного фестиваля искусств "Qız qalası" ("Девичья башня"), проходящего в древней части города Баку – Ичеришехер, на площади перед Девичьей башней.

Международный фестиваль искусств "Qız qalası" проводится с 2010 года. Цель проекта заключается в пропаганде в мире расположенной на территории Ичеришехер Девичьей башни, считающейся символом Баку и включенной в 2000 году в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Художники из различных стран, участвующие в фестивале, раскрашивают макеты Девичьей башни. Эти уникальные работы, которые демонстрируются в различных городах мира, играют важную роль в популяризации Девичьей башни, являющейся историческим и архитектурным памятником Азербайджана.

В этом году в фестивале принимают участие 17 художников, они с большим интересом приступили к разрисовыванию макетов Девичьей башни, создавая необыкновенные шедевры. Художники будут разрисовывать макеты под открытым небом в течение нескольких дней. Их работа привлекает внимание и вызывает восторг прохожих, среди которых жители города и многочисленные туристы.

Участница проекта, художница Нармина Велиева: "В фестивале "Девичья башня" я участвую в первый раз. В этом году мероприятие проходит в рамках "Фестиваля поэзии, искусства, духовности – Насими", поэтому у всех художников задача создать художественные композиции, посвященные Насими. Идея моей работы основана на одном из самых известных творений поэта "Во мне вместятся оба мира". В моей композиции показано мужское и женское начало, космос, флора и фауна…– весь мир. Все что создал Бог. Насими – один из моих самых любимых философов, и в своих работах я уже обращалась к его творчеству".

Участница проекта, художница Саялы Мамедова: "В своей работе я стараюсь показать вселенную – так, на нарисованной мной ленте изображены люди, которые плывут, или летают по течению времени. К этой работе я пришла, вдохновившись поэзией Насими. Хотела показать, что люди иногда попусту тратят свое время, недооценивают его, но нужно ценить каждое мгновение жизни.

Очень рада быть в числе участников фестиваля, который вносит вклад в пропаганду Девичьей башни и творческого наследия великого Насими. Очень благодарна организаторам фестиваля".

Участница проекта, художница Гюнай Бейлярова: "Моя работа посвящена идеям, суждениям Насими. Идея художественной композиции формировалась под воздействием газелей Насими. Макет я разрисовываю в разных цветах – это связано с тем, что как я вижу мир Насими. Фестиваль проходит очень интересно, очень большое внимание привлекает у туристов, которые больше узнают о творчестве и философии Насими".

Участница проекта, художница Ройя Гасанова: "Поэзия Насими оказывает большое влияние на мое творчество, до конца остался верен своим убеждениям, и я согласна со многими его взглядами. Эскиз своей работы я задумала заранее, но в процессе того, как я расписываю макет, кое-что изменяю. Ветви вокруг героя моей композиции, символизируют, что он вобрал в себя все - и красоту и величие".

Отметим, что мероприятие проходит в творческой и дружеской атмосфере, участники с удовольствием рассказывают о теме своих работ, и о том, как они вдохновляются творчеством гениального поэта и мыслителя Насими.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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