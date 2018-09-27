При организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева в Азербайджане начинается «Фестиваль поэзии, искусства, духовности – Насими»

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане впервые начинается «Фестиваль поэзии, искусства, духовности – Насими» и продолжится по 30 сентября. Фестиваль, посвященный творчеству одного из гениальных поэтов и мыслителей Востока Имадеддину Насими (1369-1417) и нацеленный на воспевание и увековечение его поэзии и искусства, реализуется при организации Фонда Гейдара Алиева и поддержке министерства культуры.

Поэзия жившего шесть веков назад великого поэта Имадеддина Насими отличается не только своим блистательным мастерством, она своим глубоким смыслом и убедительной искренностью призывает каждого погрузиться в мысли о тайне бытия, заглянуть в самые глубокие слои души.

Фестиваль пройдет под лозунгами - “Превосходя себя”, отражающим философские взгляды поэта, и “Я – крупица, я - светило…”, которые являются его строками. Программа широкомасштабного мероприятия охватывает различные виды искусства и области знаний. В дни фестиваля в различных местах Баку, а также родном краю Насими – Шамахы будут организованы программы.

В первый день фестиваля участники посетят в родном городе поэта Шамахы кладбище Шахендан, где похоронены брат Имамеддина Насими Шахендан, а также выдающийся поэт Сеид Азим Ширвани, одну из древнейших мечетей на Кавказе - построенную в 743 году Джума-мечеть, храм Пир Омар в селе Авахыл и Шамахинский историко-краеведческий музей.

В Шамахы перед памятником Насими будут проведены поэтические и музыкальные меджлисы, а также мероприятие с участием победителей литературного конкурса, посвященного памяти Имадеддина Насими и проводимого министерством культуры в рамках литературного проекта «Слово» («Söz»). На конкурсе молодые поэты представят произведения, вдохновленные гением Насими. В рамках фестиваля будут исполнены мугамы и музыкальные произведения, призывающие к духовности.

В селе Мейсари Шамахинского района также состоится открытие Международного пункта этического дизайна под названием «Чувствительная мода». Пространство, созданное на основе материалов, систематически публикуемых в последние несколько лет в журнале «Баку» под заголовком “ЭКО. Модный маршрут”, будет нести функции информирования и просвещения об экологической чувствительности в производстве одежды и предметов интерьера, повторном производстве, восстановлении забытых и вышедших из употребления традиционных методах и технологиях производства, а также нести функции демонстрационного салона и салона продаж.

Здесь будут представлены работы азербайджанских и зарубежных дизайнеров. На выставке будут демонстрироваться стили одежды, которые использовались в Азербайджане на протяжении столетий, одежда, украшенная различным национальным орнаментом, которая была в моде в разные периоды.

Затем в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси НАНА состоится вечер акустической и электронной музыки под названием «Перед звездами» («Ulduzlar önündə»). В программе примут участие Сахиб Пашазаде, Иршад Гусейн (Азербайджан), Али Пхи (Иран), Сати Казанова (Россия), Рабих Беаини (Ливан/Германия), Абдел Карим (Ливан), дуэт «Ханой» («Hanoy»): Нгуэн Ле (Вьетнам/Франция) и Нго Гонг Гуанг (Вьетнам), Гёркем Шен (Турция), дуэт «Ар Берд» (Франция).

28 сентября в Центре Гейдара Алиева в Баку состоится лекция немецкого ученого, известного насимиведа Михаэля Хесса (Michael Hess) под названием «Осознание Насими в современном контексте».

В тот же день в Центре Гейдара Алиева в Баку, после демонстрации в Лондоне, Париже, Берлине, Москве и Тбилиси, будет представлена выставка «Живая жизнь» (Live Life”), организованная по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды) Лейлы Алиевой. Выставка носит цель привлечения внимания к проблемам окружающей среды, охране природы, а также просвещения общественности о роли искусства в этой сфере.

Выставка “Хуруфиййе” Фонда искусств Барджил Объединенных Арабских Эмиратов (Barjeel Foundation) в Центре Гейдара Алиева будет состоять из 26 произведений живописи и графики. Это произведения современных художников, проживающих в ряде арабских стран, которые представляют течение под названием «хуруфиййе» (изображения, основанные на буквах, каллиграфии), широко распространившееся за последние 20 лет. В экспозиции также будет представлено несколько работ заслуженного художника Азербайджана Тарлана Горчу.

Затем программа будет продолжена музыкальной и видео-арт инсталяцией под названием «77 миллионов картин» создателя музыкального жанра «эмбиентной музыки», видного британского композитора Брайана Ино (Brian Eno). До этого данное произведение демонстрировалось в Токио, Лондоне, Нью-Йорке, Буэнос-Айресе, Барселоне, Сиднее, Мехико, Кейптауне, Риме и других городах.

Официальное открытие мероприятия состоится в Центре Гейдара Алиева. Так, вечером 28 сентября в Центре в рамках концертной программы будут представлены поэзия Насими, отрывки из мугамов, новые разработки композиторов молодого и среднего поколений на композиции выдающегося азербайджанского музыканта XIII-XIV веков Абдулгадира Марагайи для ансамбля старинных музыкальных инструментов «Отзвук веков» («Əsrlərin sədası») при Азербайджанской национальной консерватории, а также "Легенда о Насими" гениального композитора Фикрета Амирова, песня «Молитва», написанная на слова Насими заслуженной артисткой Азербайджана Тунзалей Агаевой. Также на концерте выступит известный британский исполнитель азербайджанского происхождения Сами Юсиф.

Этот день фестиваля завершится в Зале камерной и органной музыки презентацией музыкального проекта заслуженных артистов Азербайджана Раина Султанова и Исфара Сарабского «Цикл» («Cycle»), воспевающего духовность и вечные ценности. В данном проекте Исфар Сарабский, наряду с фортепиано, исполнит джазовую музыку на органе.

29 сентября в Центре Гейдара Алиева пройдет «Сессия художественной йоги» с известным мастером йоги Нанданом Гаутамом (Nandan Gautam). Занятия, проводимые Нанданом Гаутамом, будут сопровождаться музыкой, автором которой является он сам.

Также 29 сентября во дворце Ширваншахов состав музыкантов из различных стран мира исполнит в форме коллективной импровизации произведение «Из семи дней» («Aus deb sieben Tagen») видного немецкого композитора Карлхайнца Штокхаузена (Karlheinz Stockhausen).

Композитор, не написав в произведении ни одной ноты, счел своей задачей написание текстов, воодушевляющих исполнителей с духовной точки зрения. Музыканты, прочтя эти тексты, свободно импровизируют, и вдохновляются в процессе этого как от написанного автором, так и от исполнений друг друга. Размещение музыкантов не в одном, а в разных, удаленных друг от друга уголках дворцового комплекса словно олицетворяет собой познание истины в уединении, одиночестве. При помощи средств современной коммуникации эти отдельные выступления будут объединены, и вживую будут транслироваться посредством интернета. В проекте примут участие музыканты, представляющие различную культуру и стили – заслуженные артисты Азербайджана Эльчин Ширинов и Шахрияр Иманов, скрипач Осман Эйюблу, а также Кудси Эргюнер (Турция), Сефуди Койате (Гвинея), Наоми Сато (Япония), Кристина Вантсу (США/Бельгия), Элизабет Харник (Австрия) и Джанлука Иадема (Италия).

В Музее каменной летописи 29 сентября состоится видеолекция «Эмпатическая цивилизация и экономика обмена» всемирно известного американского экономиста Джереми Рифкина (Jeremy Rifkin), а затем пройдет сессия в форме «вопрос-ответ».

В Музее каменной летописи также будет представлен вдохновленный произведениями бессмертного Насими музыкальный проект «Бахарийя». Так, наряду с пятью исполнителями мугама, на сцене выступит также исполнитель электронной музыки: Тейюб Асланов (ханенде), Алиага Садиев (тар), Эльнур Микайылов (кяманча), Ширзад Фаталиев (зурна и балабан), Кямран Керимов (нагара), Фархад Фарзалиев (электронная музыка и дизайн звука).

В тот же день в Приморском национальном парке выступит инклюзивная танцевальная группа “DanceAbility”. Во время этого выступления, ставшего результатом трехнедельных репетиций организации ”DanceAbility Azerbaijan”, танцоры, среди которых есть и лица с ограниченными возможностями здоровья, поделятся в танце радостью самовыражения. Эти танцы принесут на Бакинский бульвар дух философии Насими, заключающийся в видении в человеке высшего и совершенного создания.

30 сентября в бакинском поселке Гала на неиспользуемом промышленном складе состоится презентация проекта общественного искусства «Раскрывающаяся стена». В проекте примут участие около 10-ти местных и зарубежных художников «урбан арт» (искусство в городской среде), которые создадут свои произведения на стенах здания. Среди них художники из США, Южной Африки, Бразилии, Бельгии, Испании и Франции. Дети и подростки, непосредственно наблюдая за процессом создания произведений, под руководством мастеров изобразительного искусства также будут рисовать. Студенты Азербайджанской государственной художественной академии впоследствии отобразят эти эскизы на стенах здания в больших масштабах.

В этот же день в Археолого-этнографическом музейном комплексе "Гала" состоится ознакомление с произведениями, созданными в рамках проекта "От отходов к искусству" и "Песня камня", будет представлена концертная программа состоящего из детей и подростков известного парагвайского оркестра “Recycling” (оркестр музыкальных инструментов, созданных в результате повторной переработки отходов).

В дни фестиваля слияние искусства и пленительного очарования Ичеришехер позволит гостям совершить путешествие по древнему Баку. В Ичеришехер будут демонстрироваться выставки, инсталляции, видеопроекции, прозвучат образцы поэзии и музыки, будут показаны театральные постановки.

Подражательные стихи (назире), написанные на строки Насими, будут представлены зрителям в узких улочках и переулках Ичеришехер необычным образом – например, в виде каллиграфии на стенах, либо звукозаписи и, даже, будучи «оживленными» на каком-либо пейзаже при помощи технологии “QR kod”.

В завершение фестиваля в Баку Медиа Центре в рамках литературного проекта «Слово» («Söz») министерства культуры состоится награждение победителей конкурса стихотворений, посвященного памяти Имадеддина Насими.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.