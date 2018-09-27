Сегодня в Баку завершается Чемпионат мира по дзюдо (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Национальная сборная Азербайджана выступит в утешительной встрече на смешанных командных соревнованиях Чемпионата мира по дзюдо, проводимого в Баку.

Обойдя в 1/8 финала австрийскую сборную со счетом 5:1, азербайджанская сборная в 1/4 финала встретилась с командой Японией, но уступила ей со счетом 4:2.

Сборная Азербайджана проведет утешительную встречу, где ее соперником будет сборная Норвегии.

Отметим, что сегодня в Баку завершается Чемпионат мира по дзюдо.

В последний - восьмой день чемпионата - проходят смешанные командные соревнования.

В составе сборной выступают пять женщин и шесть мужчин - Сакина Заирова, Ичинхорлу Мунхцедев (57 кг), Аида Бахышева, Гюнель Гасанли (70 кг), Ирина Киндзерская (+70 кг), Гидаят Гейдаров, Рустам Оруджев (73 кг), Мамедали Мехтиев, Турал Сафгулиев (90 кг), Шахин Гахраманов и Ушанги Кокаури (+90 кг).

В соревнованиях участвуют спортсмены 19 стран.

Впервые в Баку дзюдоисты Южной и Северной Кореи выступают единой командой.

Отметим, что Объединенная сборная Кореи, а также сборные Бразилии и Великобритании вступают в борьбу с 1/8 финала.

Эти коллективы встретятся с командами, которые одержат победу в 1/16 финала.

Отметим, что 20 сентября в Национальной гимнастической арене в Баку стартовал Чемпионат мира по дзюдо.

В чемпионате принимают участие свыше 800 дзюдоистов из 129 стран.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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