Завтра в Азербайджане будет до 26 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью местами ожидается кратковременный дождь, временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в четверг.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 14-17, днем - 21-24 градуса тепла, в Баку ночью - 14-16, днем - 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 45-59 процентов.

В районах Азербайджана в отдельных местах временами ожидаются грозовые дожди, днем в большинстве районов преимущественно без осадков, умеренный западный ветер.

Ночью - 13-18, днем - 21-26, в горах ночью - 5-10, днем - 12-17 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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