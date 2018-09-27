Минздрав Азербайджана опроверг информацию о распространении в Баку туберкулеза

27 сентября 2018 19:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения Азербайджана прокомментировало информацию о распространении туберкулеза в Ясамальском и Насиминском районах Баку, а также в ряде регионов страны.

Как говорится в четверг в сообщении минздрава, в стране, а также в Баку проводятся постоянные противотуберкулезные мероприятия. В детсадах, школах и вузах, расположенных на участке учреждений по оказанию медицинской помощи, ежегодно в целях раннего выявления заболевания проводится индивидуальная и массовая диагностика туберкулина. В 2017 году уровень первичной заболеваемости туберкулезом в Баку в 4-5 раз ниже, чем в других постсоветских стран.

Министерство отмечает, что в результате многолетних противотуберкулезных мероприятий в Ясамальском и Насиминском районах Баку уровень первичной заболеваемости ниже в четыре раза по сравнению с регионами страны.

«Поэтому информация о распространении в Ясамальском и Насиминском районах Баку, а также в регионах страны этого заболевания безосновательна. Ежегодно сотни тысяч детей и подростков в Ясамальском и Насиминском районах, как и в регионах, проходят профилактическое обследование», - говорится в сообщении минздрава.

Также отмечается, что в стране нет эпидемии туберкулеза и не может быть и соответствующие отделения минздрава и Главного управления здравоохранения Баку держат под постоянным контролем выполнение противотуберкулезных мероприятий.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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