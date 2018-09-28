Я счастлив находиться на родной земле моего прадеда Насими – Мухаммед Насими (ФОТО)

ШАМАХЫ /Trend/ - В Шамахы состоялось тожественное открытие Фестиваля поэзии, искусства, духовности – Насими, посвященного творчеству одного из гениальных поэтов и мыслителей Востока Имадеддину Насими (1369-1417). Феcтиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры, впервые проходит в Азербайджане с 27 по 30 сентября.

Среди гостей – удивительный человек из Сирии, потомок Насими - Мухаммед Джовед Насими. Как известно, Насими во время пропаганды своих идей хуруфизма в Сирии, был арестован в городе Алеппо. Из-за обвинений, выдвинутых духовенством, Насими был приговорён к смертной казни и принял мученическую смерть. Поэт был похоронен в Халебе, на общем кладбище. Потомки Насими были похоронены там же. Мухаммед Джовед является одним из тех, кто заботится о чистоте и порядке на могиле Насими и его потомков.

Вместе с гостями и участниками фестиваля он посетил в родном городе поэта Шамахы древнейшее кладбище Шахендан. Здесь похоронен брат Насими - поэт Шахандан (Шах-и хандан) и кладбище носит его имя. Над этой могилой в XVII веке был воздвигнут мавзолей, который сохранился до наших дней. Мавзолей построен из отточенных камней и имеет одну входную дверь. Верхняя часть восьмигранной гробницы напоминает купол. В гробнице, на которой нет надписи, есть две могилы. Внутренняя площадь постройки составляет 5x5 метров, а высота 8 метров. Мавзолей охраняется государством.

Мухаммед Насими выразил признательность Фонду Гейдара Алиева за приглашение в Азербайджан, на родину своего прадеда, и организацию Фестиваля Насими.

«Я впервые в Азербайджане и не мог себе представить красоту этой страны, которая развивается ускоренными темпами. Я счастлив находиться на родной земле прадеда, и чувствую себя настоящим азербайджанцем и горжусь этим. Даже в Сирии наш род считают азербайджанцами. Фестиваль Насими является замечательным событием и организован на самом высоком уровне. Для шнашего рода это большая честь и, вернувшись в Сирию, обязательно расскажу всем об этом замечательном празднике поэзии и искусства. Увиденное мною говорит о древней культуре Азербайджана, традициях мультикультурализма и толерантности, что свидетельствует о величии азербайджанцев и мудрой политике руководства страны. Как известно, Шамахы был практически полностью разрушен после землетрясения и вновь восстановлен в таком прекрасном образе - и за это особая благодарность азербайджанскому народу», - сказал в интервью Trend Мухаммед Насими.

Фестиваль Насими проходит под лозунгами "Превосходя себя", отражающим философские взгляды поэта, и “Я – крупица, я - светило…”, которые являются его строками. Программа широкомасштабного мероприятия охватывает различные виды искусства и области знаний. В дни фестиваля в различных местах Баку, а также родном краю Насими – Шамахы будут организованы программы. Проект реализуется в международном масштабе с участием всемирно известных исполнителей, философов, ученых, которые пишут о духовности в современном обществе, а также профессионалов, любителей в этой сфере и молодежи, в том числе интерактивно - с широкой публикой зрителей.

Напомним, что впервые столь грандиозный фестиваль будет проведен для зрителей не по билетам и пригласительным, а исключительно посредством регистрации на официальном сайте www.nasimifestival.live, где также можно узнать подробности о проекте. Поэтому обязательно следует пройти регистрацию на сайте, которая и станет входным билетом на то или иное мероприятие фестиваля.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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