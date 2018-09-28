Сборная Азербайджана по шахматам лидирует на Всемирной шахматной Олимпиаде в Батуми

28 сентября 2018 01:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мужская сборная Азербайджана по шахматам в четверг со счетом 3,5-0,5 одержала победу над сборной Англии на Всемирной шахматной Олимпиаде в Батуми.

Шахрияр Мамедъяров одержал победу над Майклом Адамсом, Теймур Раджабов и Рауф Мамедов также оказались сильнее противника, Аркадий Найдич же сыграл вничью.

Таким образом, сборная Азербайджана с восемью очками находится среди лидеров Олимпиады. По восемь очков в активе также имеют команды Польши, Китая, Франции, Израиля, США, Армении, Чехии и Украины, однако все сборные уступают азербайджанским шахматистам по дополнительным показателям.

Отметим, что сегодня, сборная Азербайджана сыграет с командой Армении.

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