Студент БВШН присутствовал при запуске нового азербайджанского спутника на орбиту

БАКУ /Trend/ - Студент четвертого курса кафедры нефтегазовой инженерии Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Фардин Ватани стал очевидцем знаменательного события – запуска нового азербайджанского спутника «Azerspace-2». Спутник был выведен на космическую орбиту с космодрома Куру в Гвианском космическом центре, расположенном в департаменте Французская Гвиана на северо-восточном побережье Южной Америки, сообщает вуз в пятницу.

«Azerspace-2», который стал уже третьим космическим спутником Азербайджана, будет эксплуатироваться на орбите не менее 15 лет. Он охватывает страны Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Спутник предлагает высокие технические возможности, благоприятную зону охвата и качественные услуги для удовлетворения растущих потребностей в области сетевых услуг для государственных и частных структур.

Присутствие студента вуза при запуске спутника «Azerspace-2» стало возможным благодаря многолетнему сотрудничеству Бакинской Высшей школы нефти и ОАО «Азеркосмос». Фардин Ватани, набравший на вступительных экзаменах 690 баллов, принимает активное участие в общественной жизни вуза и является Президентским стипендиатом.

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