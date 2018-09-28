В 96 строительных объектах Баку выявлены серьезные правонарушения - генпрокуратура

28 сентября 2018 12:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по архитектуре и градостроительству совместно с Генеральной прокуратурой Азербайджана приступил к серьезным проверкам, связанным с незаконными строениями в Баку.

Об этом в пятницу сказал журналистам Генеральный прокурор Закир Гаралов.

По его словам, в 96 строительных объектах в Хатаинском, Бинагадинском, Насиминском, Ясамальском районах столицы выявлены серьезные нарушения.

«Собранные факты направлены в органы прокуратуры. Главное управление по борьбе с коррупцией проводит расследование в связи с незаконными строениями», - сказал Гаралов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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