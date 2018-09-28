В некоторых местах Абшеронского полуострова ожидаются перебои в электроснабжении

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 12:00 до 14:30 будут небольшие перерывы в электроснабжении в 25, 26, 28 кварталах города Хырдалан Абшеронского района, Птицеводческом массиве, AAAF Парке, селе Хырдалан, некоторых частях поселка Масазыр, говорится в сообщении ОАО «Азеришыг», распространенном в пятницу.

Ограничения связаны с восстановительными работами, проводимыми на 110-киловольтной Бинагадинской воздушной линии электропередач

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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