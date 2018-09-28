В Азербайджане пройдет очередной этап диагностического оценивания инженерно-преподавательского состава профучилищ

28 сентября 2018 17:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в ноябре пройдет очередной этап диагностического оценивания инженерно-преподавательского состава государственных профучилищ, говорится в сообщении минобразования, распространенном в пятницу.

На этом этапе в оценивании будут участвовать преподаватели и мастера производственного обучения в регионах, ранее не участвовавших в диагностическом оценивании.

Таким образом, планируется завершить процесс оценивания инженерно-преподавательского состава профучилищ. Цель оценивания - проверка знаний инженерно-преподавательского состава и приведение их знаний в соответствие с требованиями рынка.

Отметим, что в этом этапе диагностического оценивания могут участвовать и те, кто по определенным причинам не смог пройти ранее проводимые оценивания.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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