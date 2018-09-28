В Азербайджане обнародован прогноз погоды на выходные

28 сентября 2018 17:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародован прогноз погоды на выходные дни.

Как говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в пятницу, в регионе Большого и Малого Кавказа преимущественно без осадков, однако вечером возможны кратковременные дожди. Температура воздуха в предгорных районах составит 23-28, в горных районах - 15-20 градусов тепла.

В Лянкяран-Астаринской зоне временами ожидаются дожди, ветер восточный. Максимальная температура воздуха составит 23-28, в горных районах - 13-18 градусов тепла.

В низменных районах преимущественно без осадков, будет преобладать восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 23-28 градусов тепла.

В Нахчыванской АР преимущественно без осадков, ветер восточный. Максимальная температура воздуха 25-30 градусов тепла.

В Баку преимущественно без осадков, ветер юго-восточный. Максимальная температура 23-27 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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