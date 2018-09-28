БГУ подписал Меморандум о взаимопонимании с Астраханским государственным университетом (ФОТО)

28 сентября 2018 18:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ректор Бакинского государственного университета (БГУ), академик Абель Магеррамов принял ректора Астраханского государственного университета (АГУ), профессора Константина Маркелова и директора департамента политических наук и международных отношений университета, профессора Рафика Усманова, сообщает азербайджанский вуз в пятницу.

Абель Магеррамов рассказал о высоких достижениях Азербайджана последних лет, достигнутых во всех сферах, в том числе в образовании. Ректор БГУ говорил о международных связях вуза и успешном сотрудничестве с университетами России, важности расширения совместных проектов с АГУ.

В свою очередь, профессор Константин Маркелов отметил плодотворные отношения Азербайджана с Россией, в том числе с Астраханской областью. Гость выразил заинтересованность в расширении связей с БГУ и в сфере гуманитарных наук.

По итогам встречи подписан Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий обмен преподавателями и студентами, организацию летних школ, конференций, участие в международных проектах и другие вопросы.

Гости посетили научно-исследовательские центры БГУ, ознакомились с созданными для ученых условиями.

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