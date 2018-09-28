В ряде школ Азербайджана продолжается проект "Интенсивное преподавание русского языка"

28 сентября 2018 20:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр образования Азербайджана подписал приказ о продолжении проекта "Интенсивное преподавание русского языка".

Министр в целях продолжения проекта "Интенсивное преподавание русского языка" в 50 общеобразовательных учреждениях, организации и регулирования процесса преподавания в этих учреждениях в 2018/2019 учебном году дал указание по продолжению данного проекта в I-IX классах полных средних школ номер 3, 12, 13, 36, 42, 45, 51, 63, 70, 95, 106, 129, 178, 193, 212, 238, 244, 245, 246, 250, 257, 263, 265, 272, 274, 275, 276, 278, 283, 284, 286, 292, 295, школы-лицея номер 20, школы-лицея номер 43 города Баку, средней школы номер 5 города Гянджа, Технико-гуманитарного лицея города Мингячевир, средней школы номер 11 города Сумгайыт, школы номер 3 города Ширван, школы номер 2 города Хырдалан Абшеронского района, школы номер 2 города Масаллы, школы номер 5 города Шеки, школы номер 6 города Шамахы, школ села Талыстан Исмаиллинского района, села Али Байрамлы Загатальского района, села Агбулаг Товузского района, села Алимамедоба Губинского района, села Ладжат Гусарского района, села Хавзава Лянкяранского района, села Мамедабад Саатлинского района.

Замминистра образования Махаббат Велиева будет осуществлять контроль за исполнением приказа.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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