В Баку сохранится умеренная погода

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, северо-восточный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в субботу.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 15-18, днем - 22-26 градусов тепла, в Баку ночью - 16-18, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью 60-70, днем - 45-50 процентов.

В районах страны преимущественно без осадков, однако местами в Лянкяран-Астаринской зоне возможен кратковременный дождь. Ветер восточный. Ночью - 13-18, днем - 20-25, в горах ночью - 6-11, днем - 14-19 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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