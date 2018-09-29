Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посмотрела премьеру спектакля «Иммолатио» в Центре творчества Магсуда Ибрагимбекова (ФОТО)

29 сентября 2018 22:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими в субботу в Центре творчества Магсуда Ибрагимбекова состоялась премьера спектакля «Иммолатио» (Жертвоприношение), авторы которого – поэтесса Лейла Бегим и кинорежиссер Ефим Аврамов.

Спектакль посмотрела вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Пьеса посвящена двум великим мыслителям, родившимся в одно и то же время в разных частях мира – на Востоке и Западе, жившим в Азербайджане и Чехии – Имадеддину Насими (1369-1417) и Яну Гусу (1369-1415), придерживавшихся схожих взглядов и идей, отстаивающих сохранение и развитие родного языка.

В пьесе рассказывается о схожести культур и взглядов в восточном и западном мирах. Это произведение знакомит зрителей с отношением двух великих мыслителей к историческим событиям, происходившим в тот период. Основная идея произведения заключается в борьбе за убеждения, любовь к народу.

По сюжету пьесы, студенты Пражского Университета изучают творчество Насими и Яна Гуса. Они полагают, что эти два гения, относящиеся к культурам Востока и Запада, адресовали обращения будущим поколениям. В основе пьесы – поиск этого обращения, соединяющего XV и XXI века.

В четырехтактном спектакле, представленном на азербайджанском и русском языках, заняты актеры различных ведущих театров столицы.

Сценическое произведение, посвященное двум гениальным мыслителям – Насими и Яну Гусу, было встречено с интересом.

Отметим, что пьеса написана на русском языке в стихотворной форме, затем переведена на азербайджанский и английский языки.

Сфотографировавшаяся на память с творческим составом спектакля, Лейла Алиева тепло побеседовала с ними, поздравила с успешной премьерой, поинтересовалась дальнейшими планами, пожелала им успехов в работе.

Отметив, что работа над спектаклем продолжалась два года, режиссер-постановщик, народный артист Азербайджана Вагиф Асадов сказал, что идея, возникшая спонтанно, в дальнейшем стала серьезной творческой работой.

Мастер сказал, что проведение фестиваля, посвященного гениальному мыслителю и философу Насими, имеет большое значение не только для культурной жизни страны, но и всей общественности в целом. «В этом произведении повествуется о схожести судеб Насими и чешского философа и мыслителя Яна Гуса и близости их идей и убеждений. Разумеется, думаем о том, чтобы поставить спектакль в различных театрах. События в произведении происходят в двух периодах - XV и XXI веках. Мы используем здесь эпизоды, произошедшие в XV веке», - сказал режиссер.

Отметив, что идея иммерсивного спектакля принадлежит ей, директор Центра Анна Ибрагимбекова сказала: «Нашему Центру было предложено инсценировать этот спектакль. Но Центр – не театр, в нем нет специальной сцены для спектакля. Поэтому я подумала, что как сцену можно использовать все здание Центра. Предложенная мною идея была одобрена и режиссером, и автором. Презентация спектакля не ограничивается одним днем, зрители, участники фестиваля могут посмотреть это сценическое произведение и в другие дни. Верим, что этот спектакль полюбится зрителям. Возникла еще одна идея – осуществлять в Центре постановку вечерних спектаклей».

Высоко оценив представление в Центре творчества Максуда Ибрагимбекова таких интересных спектаклей, Лейла Бегим сказала: «Магсуд Ибрагимбеков был выдающимся драматургом. Пьеса о двух гениальных мыслителях в таком символическом месте создает особую энергию. Работая над произведением, узнала, что у Насими и Яна Гуса – схожие судьбы. Они – носители одной идеи. Об этом свидетельствует и их смерть. Все это полностью отражено в пьесе».

Отметим, Фестиваль поэзии, искусства и духовности – Насими продлится до 30 сентября.

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