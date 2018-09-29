На вечере поэзии Насими состоялась презентация книг вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой (ФОТО)

29 сентября 2018 22:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими в субботу в Бакинском книжном центре поэтическим объединением «Хазар» был организован вечер поэзии Насими.

На мероприятии также состоялись презентации книг вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой «Спасибо» и «Молчание».

На вечере молодые поэты прочитали свои стихотворения, написанные под влиянием Насими. Стихи Ниджата Насри, Заура Рахшана, Таиры Баррар, Рустама Тофик и других словно создали духовный мост с душой великого поэта.

Председатель Хазарского отделения Союза писателей Азербайджана Ариф Бузовналы высоко оценил то, что молодежь представила свои стихи на Фестивале Насими. Он прочитал также отрывок из стихотворения вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

В заключение секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми подчеркнул значение Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими. Он отметил, что стихотворения Насими прекрасно звучат на всех языках, отражают красоту восточной поэзии. Ильгар Фатхи сказал, что азербайджанская классическая поэзия находится в надежных руках, выразил уверенность в том, что традиции нашего народа будут продолжены и в дальнейшем.

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