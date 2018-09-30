Фестиваль поэзии, искусства и духовности – Насими: в Бакинском книжном центре заслушана лекция ученого-насимиведа (ФОТО)

30 сентября 2018 00:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими в субботу в Бакинском книжном центре была заслушана лекция ученого-насимиведа Саадат Шихиевой.

В лекции под названием «Назире стихотворениям Имамеддина Насими» говорилось о круге влияния творчества великого поэта. Разъяснив суть назире, лектор отметила, что в советский период эта форма поэтического творчества считалась эпигонством, подражания. На самом деле, создавая назире, поэты подтверждали свое мастерство. Неслучайно, что сам Насими тоже писал назире, однако это не носило технический характер, в них отражались оригинальные взгляды автора.

Отметив, что влияние творчества Насими начался еще при жизни поэта, Саадат Шихиева подчеркнула, что этот продолжается до сегодняшнего дня, распространилось на большую географическую территорию. Было доведено до внимания, что на стихи Насими создавали назире не только поэты, но и правители того времени. Такие правители как, Джахан шах Хагиги, Султан Мехмет, Шах Исмаил Хатаи, Шейбани хан, находились под влиянием поэзии Насими.

В лекции было отмечено, что спустя 20 лет после смерти Насими на его стихи были написаны многочисленные назире. Было констатировано, что только на 9 газелей Насими написано 226 назире. Те, кто жили и творили после Насими в той или иной степени вдохновлялись его поэзией. Они не только использовали редифы и рифмы поэта, но и его мысли и идеи.

Лектор подчеркнула, что большую известность приобрел не только диван Насими, написанный на турецком языке, но и диван на фарсидском языке и привела в пример назире Сеида Яхьи Бакуви.

Затем лектор ответила на вопросы участников.

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