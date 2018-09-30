Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в презентации музыкального проекта "Бахарийя" в рамках Фестиваля Насими (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках Фестиваля поэзии, искусства, духовности – Насими, посвящённого творчеству одного из гениальных поэтов и мыслителей Востока Имадеддину Насими (1369-1417 гг.), в Музее каменной летописи был представлен уникальный музыкальный проект "Бахарийя" и состоялось выступление турецкого музыканта Гёркем Шена, который исполнил на инструменте "йай-бахар". Фестиваль Насими, организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке министерства культуры, впервые проходит в Азербайджане с 27 по 30 сентября.

В церемонии презентации музыкального проекта приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, президент Baku Media Center Арзу Алиева, помощник Первого вице-президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, видные общественные деятели, представители культуры и науки, творческой молодежи и интеллигенции, зарубежные гости.

Гёркем Шен исполнил на авторском инструменте "йай-бахар" инструментальные импровизации на суфийскую музыку. Как известно, Насими был последователем хуруфизма, одного из ветвей суфизма. Подобно всем имеющим духовную природу искусствам, эта музыка берет начало в молчании. Ее умиротворенность и спокойствие выражают вечную Истину в обрамлении звуков, принадлежащих миру внешних форм, в то время как Истина эта существует вне всяких форм, определений и уточнений. Покой и свет этой музыки – печать мира Духа, наложенная на мир форм.

Вдохновленный произведениями бессмертного Насими музыкальный проект "Бахарийя" стал ярким украшением вечера. Наряду с пятью исполнителями мугама –народный артист Тейюб Асланов (ханенде), заслуженные артисты Алиага Садиев (тар), Эльнур Микайылов (кяманча), Ширзад Фаталиев (зурна и балабан), Кямран Керимов (нагара), на сцене также выступил исполнитель электронной музыки, член Союза художников Азербайджана Фархад Фарзалиев (электронная музыка и дизайн звука). Синтез мугама и электронной музыки с использованием звуков природы придал композиции особое звучание.

Участники вечера поделились своими мыслями о Фестивале Насими и выступлениях.

Гёркем Шен отметил: "Впервые приезжаю в Баку и очарован его аурой. Фестиваль Насими – замечательный праздник высокого духовного искусства и поэзии. Суфии полагают, что понять мистическую природу Вселенной могут только сердце и душа. То есть знание об этом человек может получить исключительно иррациональным, внеопытным путем, постоянно совершенствуя свой духовный потенциал".

По словам Тейюба Асланова, Фестиваль Насими создал уникальную гармонию поэзии, искусства и музыки через духовную и нравственную составляющую. «Лирические стихи жанра "Бахарийя" означают весеннее пробуждение природы на праздник Новруз, как символ зарождения нового, очищающего и возвышенного, что созвучно с философией Насими, который призывал людей к свету истины, через борьбу с темными силами, наставлял на путь просвещения и самосовершенствования", - сказал Асланов.

Алиага Садиев подчеркнул: "Впервые мугам был представлен в синтезе такого формата электронной музыки и поэтому композиция "Бахарийя" приобрела новое звучание, особый смысл единения с природой и человеческим мышлением. Фестиваль Насими стал ярким культурным событием в жизни страны, представленный различными жанрами поэзии, искусства и музыки, при этом как единое целое, призывающее к духовному совершенству".

По мнению Фархада Фарзалиева, нетривиальный подход к музыке в то же время - возможность раскрыть больший спектр художественных возможностей. «Культура нашей музыки тем и прекрасна, что дает каждому не только всецело реализовать свой потенциал и идеи, но и найти свой путь, используя опыт веков для современного мира. Поэтому Фестиваль Насими дает каждому, и музыканту, и исполнителю, и зрителю найти свою истину",- сказал Фарзалиев.

Фестиваль Насими проходит под лозунгами "Превосходя себя", отражающим философские взгляды поэта, и "Я – крупица, я - светило…", которые являются его строками. Программа широкомасштабного мероприятия охватывает различные виды искусства и области знаний. В дни фестиваля в различных местах Баку, а также родном краю Насими – Шамахы организованы программы. Проект реализуется в международном масштабе с участием всемирно известных исполнителей, философов, ученых, которые пишут о духовности в современном обществе, а также профессионалов, любителей в этой сфере и молодежи, в том числе интерактивно - с широкой публикой зрителей.

(Автор: Вугар Иманов)

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