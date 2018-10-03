Министр образования Швейцарии впервые посетит Азербайджан

3 октября 2018 11:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Делегация, возглавляемая министром образования, исследований и инноваций Швейцарии Мауро Дель'Амброгио, 28-29 октября посетит Азербайджан.

Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в Швейцарии.

В связи с этим была достигнута договоренность на встрече посла Азербайджана в Швейцарии Ханым Ибрагимовой с Мауро Дель'Амброгио. Это будет первый визит Мауро Дель'Амброгио в Азербайджан.

В ходе визита планируется провести переговоры по расширению сотрудничества в сфере образования между двумя странами. Кроме того, будут обсуждены возможности исследования опыта Швейцарии в сфере профессионального образования.

Согласно рейтингу лучших университетов 2018 года по версии Рейтерс, четыре университета Швейцарии входят в список 15 самых новаторских университетов Европы.

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