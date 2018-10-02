На новой станции Бакинского метрополитена строится электроподстанция

БАКУ /Trend/ - На новой строящейся станции Бакинского метрополитена будут применяться новые технологии.
Об этом сказал Trend во вторник глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
По его словам, на строящейся на улице Джейхуна Салимова третьей станции (B3) фиолетовой линии метро будут применяться новые технологии и другие новшества.
По его словам, новшество связано с энергоснабжением.
"Здесь строится новая электроподстанция, где будут установлены восемь дизельных генераторов. Таким образом будет удовлетворена потребность фиолетовой линии в электроэнергии в чрезвычайных ситуациях", - отметил глава пресс-службы ЗАО.
Мамедов добавил, что на всех новых станциях, которые будут построены в будущем, также будут иметься источники резервного энергопитания.
Отметим, что строительство новой станции планируется завершить в конце 2019-го или в начале 2020 года.
(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)
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